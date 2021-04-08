Залог в рассрочку и пробационный надзор: в Украине могут ввести новые виды наказаний
Правительство одобрило разработанные Министерством юстиции проекты законов об альтернативных видах наказаний. Среди них законопроекты о возможности внесения залога в рассрочку и пробационный надзор.
Об этом сообщил министр юстиции Денис Малюська, передает "Правительственный портал".
Согласованные правительством законопроекты предусматривают следующие изменения:
- замена наказания в виде ограничения свободы на новый вид наказания - пробационный надзор;
- расширение круга лиц, которым может назначаться наказание в виде общественных работ;
- расширение круга лиц, которым может быть применено освобождение от отбывания наказания с испытанием;
- введение залога имущества (а не только денежных средств) как меры пресечения в уголовном производстве;
- возможность следственного судьи, суда устанавливать рассрочку внесения залога с учетом имущественного положения подозреваемого, обвиняемого;
- ограничение сроков содержания обвиняемого под стражей во время судебного разбирательства;
- внедрение системы оценки криминогенных рисков совершения лицом нового уголовного правонарушения;
- улучшение условий пребывания в следственных изоляторах лиц, взятых под стражу, благодаря возможности предоставления платных услуг по улучшенных бытовых условий и питания, возможности доступа к глобальной сети Интернет, изменения порядка предоставления свиданий.
Малюська отметил, что пробацией не заменится лишение свободы.
"Пробация будет применяться и как основное, и как дополнительное наказание. В первую очередь, она рассчитана на те случаи, где сейчас суд в качестве наказания назначает ограничение свободы или арест", - отметил он.
Напомним, в Украине планируют продать до 25 тюрьм с аукциона.
В прошлом году Минюст планировал выставить на продажу около 30 законсервированных тюрьм.