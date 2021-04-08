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Залог в рассрочку и пробационный надзор: в Украине могут ввести новые виды наказаний

Новина українською → Киев, Четверг 08 апреля 2021 14:19
Залог в рассрочку и пробационный надзор: в Украине могут ввести новые виды наказаний Фото: Кабмин одобрил законопроекты об альтернативных видах наказаний (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Правительство одобрило разработанные Министерством юстиции проекты законов об альтернативных видах наказаний. Среди них законопроекты о возможности внесения залога в рассрочку и пробационный надзор.

Об этом сообщил министр юстиции Денис Малюська, передает "Правительственный портал".

Согласованные правительством законопроекты предусматривают следующие изменения:

  • замена наказания в виде ограничения свободы на новый вид наказания - пробационный надзор;
  • расширение круга лиц, которым может назначаться наказание в виде общественных работ;
  • расширение круга лиц, которым может быть применено освобождение от отбывания наказания с испытанием;
  • введение залога имущества (а не только денежных средств) как меры пресечения в уголовном производстве;
  • возможность следственного судьи, суда устанавливать рассрочку внесения залога с учетом имущественного положения подозреваемого, обвиняемого;
  • ограничение сроков содержания обвиняемого под стражей во время судебного разбирательства;
  • внедрение системы оценки криминогенных рисков совершения лицом нового уголовного правонарушения;
  • улучшение условий пребывания в следственных изоляторах лиц, взятых под стражу, благодаря возможности предоставления платных услуг по улучшенных бытовых условий и питания, возможности доступа к глобальной сети Интернет, изменения порядка предоставления свиданий.

Малюська отметил, что пробацией не заменится лишение свободы.

"Пробация будет применяться и как основное, и как дополнительное наказание. В первую очередь, она рассчитана на те случаи, где сейчас суд в качестве наказания назначает ограничение свободы или арест", - отметил он.

Напомним, в Украине планируют продать до 25 тюрьм с аукциона.

В прошлом году Минюст планировал выставить на продажу около 30 законсервированных тюрьм.

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