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Мін'юст виставить на продаж майже 30 в'язниць

Київ, П'ятниця 02 жовтня 2020 20:06
Мін'юст виставить на продаж майже 30 в'язниць
Фото: Олена Висоцька (facebook.com minjust official)
Автор: Дмитро Левицький

Станом на сьогодні в Україні є 27 законсервованих в'язниць. Ці установи не використовуються останні два роки, тому Міністерство юстиції виставить їх на продаж.

Про це в ефірі телеканалу "Дім" заявила заступник міністра юстиції Олена Висоцька.

За її словами, зараз міністерство обговорює питання продажу цих в'язниць з Фондом держмайна. Сам продаж буде відбуватися через систему ProZorro.

"Ми збираємо повний пакет документів і передаємо до фонду. Він оголошує прозорі торги через ProZorro, і таким чином буде визначено покупця, за найкращою ціною, звісно", - зазначила Висоцька.

Також заступниця міністра пояснила, куди підуть кошти, отримані від продажу в'язниць.

"Частина коштів піде нам, як тримачу балансу цієї системи, а надлишок піде в держбюджет. І це буде вперше, коли сама система такого роду наповнює держбюджет", - додала вона.

Нагадаємо, міністр юстиції Денис Малюська говорив про плани залишити в Україні лише 2 в'язниці. Водночас у кожному великому місті мають з'явитися слідчі ізолятори.

Крім того, Мін'юст планував виставити на продаж виправну колонію у Львівській області.

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