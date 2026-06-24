Железная дорога Германии полностью прекратила работу по всей стране

Немецкая железнодорожная компания Deutsche Bahn приостановила движение поездов по всей стране. Все поезда компании задержаны на станциях из-за сбоя в цифровой железнодорожной радиосети страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC .

В заявлении Deutsche Bahn говорится, что причина сбоя повлияла на внутренние каналы связи. Технические специалисты "усердно работают над решением проблемы".

Пассажиров призвали искать альтернативные виды транспорта, поскольку ожидаются значительные задержки и отмена рейсов. Deutsche Bahn не сообщила, как долго могут продолжаться перебои и сколько поездов и пассажиров застряли в дороге.

В интервью немецкой газете Bild генеральный директор Deutsche Bahn Эвелин Палла сказала: "Сейчас мы пытаемся доставить поезда на станции, чтобы пассажиры могли высаживаться".

Deutsche Bahn извинился перед пассажирами за ситуацию, добавив, что предоставит пострадавшим пассажирам ваучеры на такси и проживание в отеле. Также было заявлено, что по возможности будет предложена замена транспорта.

Глобальная система мобильной связи для железных дорог (GSM-R), которая является причиной сбоя, - это беспроводное средство связи, которое используется между машинистами поездов и центрами управления движением.