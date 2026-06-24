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Железная дорога Германии полностью прекратила работу по всей стране

02:37 24.06.2026 Ср
2 мин
Как Deutsche Bahn собирается помогать застрявшим в дороге пассажирам?
aimg Филипп Бойко
Железная дорога Германии полностью прекратила работу по всей стране Фото: железная дорога в Германии (Getty Images)
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Немецкая железнодорожная компания Deutsche Bahn приостановила движение поездов по всей стране. Все поезда компании задержаны на станциях из-за сбоя в цифровой железнодорожной радиосети страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

В заявлении Deutsche Bahn говорится, что причина сбоя повлияла на внутренние каналы связи. Технические специалисты "усердно работают над решением проблемы".

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Пассажиров призвали искать альтернативные виды транспорта, поскольку ожидаются значительные задержки и отмена рейсов. Deutsche Bahn не сообщила, как долго могут продолжаться перебои и сколько поездов и пассажиров застряли в дороге.

В интервью немецкой газете Bild генеральный директор Deutsche Bahn Эвелин Палла сказала: "Сейчас мы пытаемся доставить поезда на станции, чтобы пассажиры могли высаживаться".

Deutsche Bahn извинился перед пассажирами за ситуацию, добавив, что предоставит пострадавшим пассажирам ваучеры на такси и проживание в отеле. Также было заявлено, что по возможности будет предложена замена транспорта.

Глобальная система мобильной связи для железных дорог (GSM-R), которая является причиной сбоя, - это беспроводное средство связи, которое используется между машинистами поездов и центрами управления движением.

Что еще нового из Германии

Стало известно, что Украина и Германия будут разрабатывать ракеты для перехвата баллистики. Соответствующее соглашение на заседании в формате Рамштайн подписали министр обороны Украины Михаил Федоров и глава Минобороны Германии Борис Писториус.

Также Германия выделит Украине еще 400 млн. долларов на ПВО и ракеты для Patriot. Берлин поддержит программу PURL, предусматривающую закупку ракет для систем ПВО.

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