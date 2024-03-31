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Железная дорога, которую РФ строит на оккупированной территории, может быть проблемой, - ГУР

Киев, Воскресенье 31 марта 2024 14:27
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Железная дорога, которую РФ строит на оккупированной территории, может быть проблемой, - ГУР Фото: руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Российские захватчики строят железную дорогу на оккупированных территориях Украины. Она может представлять проблему для Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова в эфире телемарафона.

"Россия уже больше года строит железную дорогу, чтобы соединиться с нашими южными временно оккупированными территориями. Этот процесс уже почти завершен, и это может представлять нам серьезную проблему", - сказал он.

Руководитель ГУР намекнул, что с сухопутной частью железной дороги, которую строят оккупанты, украинские военные могут справиться.

"В этом опыт у нас есть, и это гораздо легче, чем вопрос Крымского моста", - добавил Буданов.

Что этому предшествовало

Согласно опубликованным в сети спутниковым снимкам, российские оккупанты хотят соединить Мариуполь с российскими Ростовом, Таганрогом и другими крупными городами на Донбассе. Они уже начали строить дорогу.

Британская разведка отметила, что новая железнодорожная ветка к югу от Донецка протяженностью около 60 км строилась восемь месяцев.

Однако британская разведка считает, что существующая железная дорога проходит через территорию, которая уязвима для украинских высокоточных ударных систем большой дальности.

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