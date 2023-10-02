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РФ строит дорогу из Ростова в оккупированный Мариуполь: появились спутниковые кадры

Понедельник 02 октября 2023 16:48
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РФ строит дорогу из Ростова в оккупированный Мариуполь: появились спутниковые кадры Фото: российские военные в оккупированном Мариуполе (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Российские захватчики прокладывают автомобильную дорогу из Ростова-на-Дону во временно оккупированный украинский город Мариуполь Донецкой области. Спутниковые снимки демонстрируют проведение работ по такому маршруту.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Журналисты сравнили снимки со спутника сервиса Planet.com за 12-месячный период (с этого октября и годом ранее).

Сравнение кадров продемонстрировало, как россияне мастерят новую автомобильную дорогу по маршруту Ростов-на-Дону (РФ) - временно оккупированный Мариуполь.

РФ строит дорогу из Ростова в оккупированный Мариуполь: появились спутниковые кадры

РФ прокладывает дорогу из Ростова в оккупированный Мариуполь (спутниковые фото: planet.com / t.me/radiosvoboda)

Как видно на фото из космоса, трасса (отмечена на снимках красной линией) пройдет вдали от населенных пунктов. Это может быть связано со сложностями, вызванными расширением уже существующей дороги (на фото указана синей линией).

Сравнение снимков из космоса за октябрь 2023 года и октябрь 2022 года показало автодорогу, что прокладывает РФ из Ростова в оккупированный Мариуполь (спутниковые фото: planet.com / t.me/radiosvoboda)

Оккупанты пытаются улучшить логистику с Мариуполем

Напомним, недавно советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко рассказал, что российские захватчики строят прямое железнодорожное сообщение с оккупированными Мариуполем, Волновахой и Донецком. Так, интервенты уже начали обустраивать железнодорожный мост возле села Гранитное через реку Кальмиус.

По словам Андрющенко, на практике это означает не только решение вопроса военной и гражданской логистики, но и снижение зависимости от железнодорожного сообщения Крымским мостом.

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Мариуполь Ростов-на-Дону
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