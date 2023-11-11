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На железной дороге Рязанской области РФ раздался "хлопок", 7 вагонов перевернулись

Фото: На железной дороге Рязанской области РФ раздался "хлопок", 7 вагонов перевернулись (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Под Рязанью Российской Федерации с рельсов сошел грузовой поезд. Россияне заявили о "вмешательстве посторонних лиц".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское издание 7х7.

"Сход с рельсов произошел в восемь часов утра на перегоне "Рыбное - Блок пост". Перевернулись 19 вагонов. Помощник машиниста получил травмы", - пишет издание. 

"Московская железная дорога" обвинила в инциденте "посторонние лица".

112 утверждает о взрывах на железной дороге, в результате чего опрокинулись 7 вагонов.

"Поврежден железнодорожный холст, однако, погибших и пострадавших нет. На место выдвинулись следователи и саперы", - пишет 112.

Некоторые из российских изданий тем временем утверждают о сходе 19 вагонов.

 

Фото: На железной дороге Рязанской области РФ раздался "хлопок", 7 вагонов опрокинулись (t.me/ENews112/15708)

Диверсии на российских железных дорогах

Диверсии на железных дорогах России, а также временно оккупированных территориях являются распространенным явлением с начала войны. Например, в июне в Белгородской области России утверждали о сходе 15 вагонов грузового поезда

Также иногда диверсии происходят и на территории Беларуси. В октябре, согласно сообщению "Беларускі Гаюн", под Минском неизвестные взорвали железную дорогу на станции Озерище.

Как объясняли аналитики Института изучения войны, диверсии со стороны антивоенных активистов продолжают быть серьезной проблемой для российских властей.

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Российская Федерация