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В Белгородской области РФ сошли с рельсов 15 вагонов грузового поезда

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Воскресенье 11 июня 2023 01:50
В Белгородской области РФ сошли с рельсов 15 вагонов грузового поезда Фото: в Белгородской области РФ сошли с рельсов 15 вагонов (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

В Алексеевском округе Белгородской области России 15 вагонов грузового поезда сошли с рельсов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова.

По информации Гладкова, авария произошла у вокзала в Алексеевском районе, а вагоны были пустыми и направлялись к станции одного из предприятий.

По его словам, как всегда, в результате инцидента никто не пострадал, а на месте работают оперативные службы.

Хлопок в Белгородской области.

Жители Белгородской области в последнее время все чаще сообщают о взрывах и обстрелах. Губернатор Гладков заявлял, что в ночь с 8 на 9 июня область "обстреляли" и потому произошел пожар в многоэтажке.

Вечером 8 июня местные власти уверяли россиян, что на территории Белгородской области сработало ПВО .

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