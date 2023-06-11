В Белгородской области РФ сошли с рельсов 15 вагонов грузового поезда
В Алексеевском округе Белгородской области России 15 вагонов грузового поезда сошли с рельсов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова.
По информации Гладкова, авария произошла у вокзала в Алексеевском районе, а вагоны были пустыми и направлялись к станции одного из предприятий.
По его словам, как всегда, в результате инцидента никто не пострадал, а на месте работают оперативные службы.
Хлопок в Белгородской области.
Жители Белгородской области в последнее время все чаще сообщают о взрывах и обстрелах. Губернатор Гладков заявлял, что в ночь с 8 на 9 июня область "обстреляли" и потому произошел пожар в многоэтажке.
Вечером 8 июня местные власти уверяли россиян, что на территории Белгородской области сработало ПВО .
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