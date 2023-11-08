Британская разведка назвала серьезную проблему для военной логистики России

Диверсии на российских железных дорогах со стороны антивоенных активистов продолжают представлять собой серьезную проблему для российских властей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter .

Как отмечается в сводке, исследование независимого российского СМИ "Медиазона" показывает, что по состоянию на октябрь 2023 года с момента вторжения в суд ушло 76 дел о железнодорожных диверсиях. По меньшей мере 137 человек, подавляющее большинство из которых моложе 24 лет, были привлечены к ответственности.

С начала 2023 года на ключевых объектах железнодорожной инфраструктуры наносятся надписи, в которых указывается, что в соответствии с Уголовным кодексом России диверсия может наказываться вплоть до пожизненного лишения свободы, говорится в сообщении.

По данным британской разведки, военная логистика России, включая снабжение для войны в Украине, по-прежнему зависит от 33000-километровой железнодорожной линии страны.

"Поскольку в России запрещены практически все методы открытого инакомыслия, диверсии продолжают привлекать небольшую часть молодых людей как метод протеста против "специальной военной операции"", - отмечают в Минобороны Британии.

Диверсии на железных дорогах

Напомним, диверсии на российских железных дорогах на оккупированных территориях Украины - распространенное явление с начала войны.

В частности, в июне в Белгородской области России 15 вагонов грузового поезда сошли с рельсов.

В мае под Симферополем в оккупированном Крыму сошел с рельсов поезд, заблокировавший единственную железнодорожную ветку в порт Севастополь, базу Черноморского флота России. Железнодорожная администрация заявила, что это произошло в результате "вмешательства посторонних".