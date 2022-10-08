На железнодорожной станции в 50 км от Мариуполя произошли взрывы (видео)

В субботу, 8 октября, на оккупированной железнодорожной станции Карань (Донецкая область) произошли взрывы. Она расположена в 50 километрах от Мариуполя.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу советника Мариупольского городского головы Петра Андрющенко.
"Бавовна! 50 км от Мариуполя. Какой прекрасный день!", - говорится в сообщении.
По его словам, взрывы произошли на железнодорожной станции Карань, расположенной на оккупированной части Донецкой области.
На опубликованных видео можно услышать звук многочисленных взрывов, снятых местными жителями.
Напомним, что во временно оккупированном Иловайске Донецкой области в ночь на 8 октября прогремели мощные взрывы. Затем вспыхнул сильный пожар.
Также во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области 8 октября был слышен звук мощного взрыва .
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