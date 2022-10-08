На залізничній станції за 50 км від Маріуполя трапились вибухи (відео)

У суботу, 8 жовтня, на окупованій залізничній станції Карань (Донецька область) трапились вибухи. Вона розташована за 50 кілометрів від Маріуполя.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку радника Маріупольського міського голови Петра Андрющенка.
"Бавовна! 50 км. від Маріуполя. Який прекрасний день!", - йдеться у повідомленні.
За його словами, вибухи трапились на залізничній станції Карань, яка розташована на окупованій частині Донецької області.
На опублікованих відео можна почути звуик численних вибухів, які зафільмували місцеві мешканці.
Нагадаємо, що у тимчасово окупованому Іловайську Донецької області в ніч на 8 жовтня прогриміли потужні вибухи. Потім спалахнула сильна пожежа.
Також у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області 8 жовтня було чутно звук потужного вибуху.
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