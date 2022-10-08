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В оккупированном Иловайске прогремели взрывы: видео пожара

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Суббота 08 октября 2022 06:15
В оккупированном Иловайске прогремели взрывы: видео пожара Фото: В оккупированном Иловайске прогремели взрывы (Скриншот)
Автор: Олег Васкив

Во временно оккупированном Иловайске Донецкой области в ночь на 8 октября прогремели мощные взрывы. Затем вспыхнул сильный пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Оперативный ВСУ".

Звуки взрывов были слышны в первые минуты после полуночи.

Впоследствии в сети начали появляться видео, на которых видно пламя и поднимающийся в небо столб дыма. Граждане пишут по меньшей мере о 2 взрывах в районе железнодорожного вокзала.

На одном из роликов местная жительница отметила, что в этом районе хранится топливо, вероятно она имела в виду склад российских оккупантов.

Напомним, во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области 8 октября был слышен звук мощного взрыва.

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