В оккупированном Мелитополе прогремел мощный взрыв, - Федоров

Во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области 8 октября был слышен звук мощного взрыва.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мелитопольского городского головы Ивана Федорова.

Городской голова указал, что сейчас все подробности уточняются.

Согласно данным, обнародованным Федоровым, звук было слышно около 00:01 часа.

"Беспокойная ночь для оккупантов в Мелитополе. Прогремел громкий взрыв", - отметил мэр.

Напомним, 6 октября в Мелитополе с утра звучали звуки взрывов. На севере города наблюдался столб черного дыма.

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