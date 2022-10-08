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В оккупированном Мелитополе прогремел мощный взрыв, - Федоров

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Суббота 08 октября 2022 00:19
В оккупированном Мелитополе прогремел мощный взрыв, - Федоров Фото: В оккупированном Мелитополе прогремел мощный взрыв (twitter.com/brewerov)
Автор: Олег Васкив

Во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области 8 октября был слышен звук мощного взрыва.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мелитопольского городского головы Ивана Федорова.

"Беспокойная ночь для оккупантов в Мелитополе. Прогремел громкий взрыв", - отметил мэр.

Согласно данным, обнародованным Федоровым, звук было слышно около 00:01 часа.

Городской голова указал, что сейчас все подробности уточняются.

Напомним, 6 октября в Мелитополе с утра звучали звуки взрывов. На севере города наблюдался столб черного дыма.

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