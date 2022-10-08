В оккупированном Мелитополе прогремел мощный взрыв, - Федоров
Фото: В оккупированном Мелитополе прогремел мощный взрыв (twitter.com/brewerov)
Во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области 8 октября был слышен звук мощного взрыва.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мелитопольского городского головы Ивана Федорова.
"Беспокойная ночь для оккупантов в Мелитополе. Прогремел громкий взрыв", - отметил мэр.
Согласно данным, обнародованным Федоровым, звук было слышно около 00:01 часа.
Городской голова указал, что сейчас все подробности уточняются.
Напомним, 6 октября в Мелитополе с утра звучали звуки взрывов. На севере города наблюдался столб черного дыма.
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