На железнодорожной станции в 50 км от Мариуполя произошли взрывы (видео)

Фото: На железнодорожной станции в 50 км от Мариуполя произошли взрывы (GettyImages)

В субботу, 8 октября, на оккупированной железнодорожной станции Карань (Донецкая область) произошли взрывы. Она расположена в 50 километрах от Мариуполя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу советника Мариупольского городского головы Петра Андрющенко.