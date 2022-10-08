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На железнодорожной станции в 50 км от Мариуполя произошли взрывы (видео)

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Украина, Суббота 08 октября 2022 18:03
На железнодорожной станции в 50 км от Мариуполя произошли взрывы (видео) Фото: На железнодорожной станции в 50 км от Мариуполя произошли взрывы (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

В субботу, 8 октября, на оккупированной железнодорожной станции Карань (Донецкая область) произошли взрывы. Она расположена в 50 километрах от Мариуполя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу советника Мариупольского городского головы Петра Андрющенко.

"Бавовна! 50 км от Мариуполя. Какой прекрасный день!", - говорится в сообщении.

По его словам, взрывы произошли на железнодорожной станции Карань, расположенной на оккупированной части Донецкой области.

На железнодорожной станции в 50 км от Мариуполя произошли взрывы (видео)

На опубликованных видео можно услышать звук многочисленных взрывов, снятых местными жителями.

Напомним, что во временно оккупированном Иловайске Донецкой области в ночь на 8 октября прогремели мощные взрывы. Затем вспыхнул сильный пожар.

Также во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области 8 октября был слышен звук мощного взрыва .

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