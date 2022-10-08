На залізничній станції за 50 км від Маріуполя трапились вибухи (відео)

Фото: На залізничній станції за 50 км від Маріуполя трапились вибухи (GettyImages)

У суботу, 8 жовтня, на окупованій залізничній станції Карань (Донецька область) трапились вибухи. Вона розташована за 50 кілометрів від Маріуполя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку радника Маріупольського міського голови Петра Андрющенка.