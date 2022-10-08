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На залізничній станції за 50 км від Маріуполя трапились вибухи (відео)

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Україна, Субота 08 жовтня 2022 18:03
На залізничній станції за 50 км від Маріуполя трапились вибухи (відео) Фото: На залізничній станції за 50 км від Маріуполя трапились вибухи (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

У суботу, 8 жовтня, на окупованій залізничній станції Карань (Донецька область) трапились вибухи. Вона розташована за 50 кілометрів від Маріуполя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку радника Маріупольського міського голови Петра Андрющенка.

"Бавовна! 50 км. від Маріуполя. Який прекрасний день!", - йдеться у повідомленні.

За його словами, вибухи трапились на залізничній станції Карань, яка розташована на окупованій частині Донецької області.

На залізничній станції за 50 км від Маріуполя трапились вибухи (відео)

На опублікованих відео можна почути звуик численних вибухів, які зафільмували місцеві мешканці.

Нагадаємо, що у тимчасово окупованому Іловайську Донецької області в ніч на 8 жовтня прогриміли потужні вибухи. Потім спалахнула сильна пожежа.

Також у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області 8 жовтня було чутно звук потужного вибуху.

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