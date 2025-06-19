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Над железнодорожными вокзалами в Украине появился новый флаг: что он означает

Четверг 19 июня 2025 18:54
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Над железнодорожными вокзалами в Украине появился новый флаг: что он означает Фото: Над железнодорожными вокзалами в Украине появились черно-белые флаги (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Татьяна Веремеева

В четверг, 19 июня, над более 100 железнодорожными вокзалами в разных регионах Украины взвился бело-черный Флаг надежды. Этот символ должен напоминать об украинских военнопленных, пропавших без вести и погибших в неволе.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю".

Флаг состоит из двух полос: черной - как символа потерь, плена и смерти, и белой - олицетворяющей надежду, борьбу и веру в возвращение. Акцию реализовали в сотрудничестве с благотворительным фондом "Сталеві", созданным по инициативе Героя Украины Сергея Волынского - одного из защитников Мариуполя, который сам прошел плен.

"Мы не остановимся, пока каждый из наших защитников не вернется домой. Этот флаг - ежедневное напоминание о тех, кто до сих пор в неволе. Украина ждет своих бойцов", - отметил Волынский.

По словам председателя правления "Укрзализныци" Александра Перцовского, среди железнодорожников также есть пропавшие без вести и пленные. В частности, 40 работников находятся в плену, более 400 - до сих пор не найдены.

"Мы хотим дать толчок этой инициативе, чтобы подобные флаги развевались повсюду - в госучреждениях, бизнесе, школах, громадах. А потом - чтобы однажды мы смогли их опустить. Потому что все вернутся", - отмечают в "Укрзализныце".

Над железнодорожными вокзалами в Украине появились бело-черные флаги (фото: "Укрзализныця")

Обмен пленными

Напомним, 19 июня состоялся новый обмен пленными между Украиной и Россией. Домой вернулись украинские военные, большинство из которых находились в плену с 2022 года. Среди освобожденных - раненые и тяжелобольные воины, в частности защитники Мариуполя. Все - представители сержантского и рядового состава.

Отметим, во время второго раунда переговоров в Стамбуле 2 июня Украина и Россия согласовали масштабный обмен пленными. Договоренность предусматривала возвращение раненых, тяжелобольных военных, а также пленных в возрасте от 18 до 25 лет.

Первые этапы обмена состоялись 9, 10, 12 и 14 июня. В частности, во время последнего обмена удалось освободить защитников, которые находились в плену еще с 2022 года, среди них защитники Мариуполя.

Отдельно продолжалась процедура обмена телами погибших по схеме "6000 на 6000", которая проходила 11, 13 и 14 июня. В Украину уже вернули более 3600 тел.

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Укрзализныця
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