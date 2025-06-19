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Над залізничними вокзалами в Україні з'явився новий прапор: що він означає

Четвер 19 червня 2025 18:54
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Над залізничними вокзалами в Україні з'явився новий прапор: що він означає Фото: Над залізничними вокзалами в Україні з'явилися чорно-білі прапори (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Тетяна Веремєєва

У четвер, 19 червня, над понад 100 залізничними вокзалами в різних регіонах України замайорів біло-чорний Прапор надії. Цей символ має нагадувати про українських військовополонених, зниклих безвісти та загиблих у неволі.

Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на "Укрзалізницю".

Прапор складається з двох смуг: чорної - як символу втрат, полону і смерті, та білої - що уособлює надію, боротьбу і віру в повернення. Акцію реалізували у співпраці з благодійним фондом "Сталеві", створеним за ініціативи Героя України Сергія Волинського - одного з оборонців Маріуполя, який сам пройшов полон.

"Ми не зупинимося, поки кожен з наших захисників не повернеться додому. Цей прапор - щоденне нагадування про тих, хто досі в неволі. Україна чекає своїх бійців", - зазначив Волинський.

За словами голови правління "Укрзалізниці" Олександра Перцовського, серед залізничників також є зниклі безвісти та полонені. Зокрема, 40 працівників перебувають у полоні, понад 400 - досі не знайдені.

"Ми хочемо дати поштовх цій ініціативі, щоб подібні прапори майоріли всюди - у держустановах, бізнесах, школах, громадах. А потім - щоб одного дня ми змогли їх опустити. Бо всі повернуться", - зазначають в "Укрзалізниці".

Над залізничними вокзалами в Україні з'явилися біло-чорні прапори (фото: "Укрзалізниця")

Обмін полоненими

Нагадаємо, 19 червня відбувся новий обмін полоненими між Україною та Росією. Додому повернулися українські військові, більшість із яких перебували в полоні з 2022 року. Серед звільнених - поранені й важкохворі воїни, зокрема оборонці Маріуполя. Усі - представники сержантського та рядового складу.

Зазначимо, під час другого раунду переговорів у Стамбулі 2 червня Україна та Росія погодили масштабний обмін полоненими. Домовленість передбачала повернення поранених, тяжкохворих військових, а також полонених віком від 18 до 25 років.

Перші етапи обміну відбулися 9, 10, 12 і 14 червня. Зокрема, під час останнього обміну вдалося звільнити захисників, які перебували в полоні ще з 2022 року, серед них оборонці Маріуполя.

Окремо тривала процедура обміну тілами загиблих за схемою "6000 на 6000", яка проходила 11, 13 та 14 червня. В Україну вже повернули понад 3600 тіл.

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