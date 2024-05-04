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Железнодорожникам продлили бронирование от мобилизации

Фото: железнодорожникам продлили бронь от мобилизации (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Бронирование от мобилизации продолжили для некоторых категорий военнообязанных. Речь идет о железнодорожниках.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительственный портал.

Соответствующее постановление №492 принял премьер-министр Денис Шмыгаль, оно было опубликовано 3 мая 2024 года.

Железнодорожникам продлили срок бронирования еще на один месяц.

"Установить, что сроки действия отсрочок от призыва на военную службу во время мобилизации, предоставленные военнообязанным работникам государственных акционерных обществ, осуществляющих деятельность в сфере железнодорожного транспорта (...) не закончившихся на день принятия этого постановления, продлеваются автоматически на один месяц", - говорится в постановлении.

 

Мобилизация в Украине

Напомним, в Украине с начала полномасштабного вторжения России действует всеобщая мобилизация. Также Верховная рада приняла новый закон о мобилизации, где уточнили правила бронирования и отсрочки от призыва.

Кроме того, в Украине изменяют правила бронирования чиновников. Подробнее об этом - по ссылке.

Сегодня, 4 мая, некоторые нововведения по мобилизации вступают в силу. К чему готовиться всем военнообязанным в мае - читайте в материале РБК-Украина.

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