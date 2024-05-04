Железнодорожникам продлили бронирование от мобилизации

Мобилизация в Украине

Напомним, в Украине с начала полномасштабного вторжения России действует всеобщая мобилизация. Также Верховная рада приняла новый закон о мобилизации, где уточнили правила бронирования и отсрочки от призыва.

Кроме того, в Украине изменяют правила бронирования чиновников. Подробнее об этом - по ссылке.

Сегодня, 4 мая, некоторые нововведения по мобилизации вступают в силу. К чему готовиться всем военнообязанным в мае - читайте в материале РБК-Украина.

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