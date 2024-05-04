Залізничникам продовжили бронювання від мобілізації

Мобілізація в Україні

Нагадаємо, в Україні від початку повномасштабного вторгнення Росії діє загальна мобілізація. Також Верховна рада ухвалила новий закон про мобілізацію, де уточнили правила бронювання та відстрочки від призову.

Крім того, в Україні змінюють правила бронювання чиновників. Детальніше про це - за посиланням.

Сьогодні, 4 травня, деякі нововведення щодо мобілізації набирають чинності. До чого готуватися всім військовозобов'язаним у травні - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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