Чиновникам изменили правила бронирования от мобилизации: кто не получит отсрочку

В Украине изменили правила бронирования чиновников от мобилизации. В частности, военнообязанные граждане, которые возглавляют определенные департаменты или подразделения, могут быть призваны в армию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Министерства обороны Украины Дмитрия Лазуткина в эфире телемарафона.

"Есть четкие правила, они несколько изменились. Сейчас будут забронированы государственные служащие категории А - это председатели поселковых и городских советов, то есть те люди, которые возглавляют структуры и председатели государственных органов и органов местного самоуправления", - сказал Лазуткин.

По его словам, категории Б и В уже будут бронироваться лишь на 50%.

"То есть люди, которые возглавляют определенные департаменты или подразделения, могут быть мобилизованными. Ну, а категория В - это уже исполнители", - добавил представитель Минобороны.

Как рассказал Лазуткин, также отсрочку будут иметь представители руководящих органов государственного управления, судьи, Нацполиция, Национальная гвардия, а также люди, которые привлечены к киберзащите.