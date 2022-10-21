Железнодорожные перевозки к морским портам усложнились: в УЗ назвали причины

Об этом заявил заместитель директора департамента коммерческой работы УЗ Валерий Ткачев, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Rail.Insider .

"В портах я вижу небольшое проседание (в разгрузке вагонов – ред.). Это связано с тем, что емкости заполнены и из-за задержек осмотра судов в Турции постепенно уменьшается отгрузка из портов. Это уже влияет и на внутренние перемещения", – заметил Ткачев.

В сторону Одесских портов следуют 7 тысяч вагонов, а за текущие сутки планируется ввезти 39 составов. Это больше, чем передается через западные пограничные переходы. Однако в портах наметились сложности с перевалкой.