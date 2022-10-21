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Железнодорожные перевозки к морским портам усложнились: в УЗ назвали причины

Фото: перевозка агропродукции к морским портам усложнилась (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В ряде терминалов морских портов Украины возникли сложности с перевалкой зерна из-за опозданий судов и заполнения емкостей элеваторов.

Об этом заявил заместитель директора департамента коммерческой работы УЗ Валерий Ткачев, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Rail.Insider.

"В портах я вижу небольшое проседание (в разгрузке вагонов – ред.). Это связано с тем, что емкости заполнены и из-за задержек осмотра судов в Турции постепенно уменьшается отгрузка из портов. Это уже влияет и на внутренние перемещения", – заметил Ткачев.

В сторону Одесских портов следуют 7 тысяч вагонов, а за текущие сутки планируется ввезти 39 составов. Это больше, чем передается через западные пограничные переходы. Однако в портах наметились сложности с перевалкой.

Ранее Зеленский заявил, что РФ срывает зерновую сделку, искусственно создав очередь из 150 кораблей, которые не могут попасть в украинские порты и загрузиться агропродукцией.

Зерновой коридор по Черному морю начал работу в августе при посредничестве Турции и ООН. На сегодня известно, что стороны должны продлить соглашение, которое действует до 22 ноября.

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