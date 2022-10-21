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Зерновая сделка. Россия искусственно создала очередь из 150 судов, - Зеленский

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Киев, Пятница 21 октября 2022 20:25
Зерновая сделка. Россия искусственно создала очередь из 150 судов, - Зеленский Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Илона Свиридова

Российская Федерация срывает зерновую сделку, искусственно создав очередь из 150 кораблей, которые не могут попасть в украинские порты и загрузиться агропродукцией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение президента Владимира Зеленского.

"Все более напряженной становится ситуация вокруг зерновой инициативы. Враг делает все, чтобы затормозить наш экспорт. Считаю, что этими действиями Россия абсолютно сознательно разжигает продовольственный кризис, чтобы он был настолько же острым, как и в первой половине года. На сегодня более 150 судов стоят в очереди, чтобы выполнить контрактные обязательства по поставкам агропродукции. Это искусственная очередь", - отметил он.

По его словам, она возникла из-за того, что Россия задерживает прохождение кораблей. В частности, экспорт задерживается в Египет, Алжир, Тунис, Марокко, Ливан, Ирак, Китай и Индонезию.

"Из-за российского блокирования мы недоэкспортировали около 3 млн тонн продовольствия. А это годовой запас для 10 млн человек", - добавил Зеленский.

Напомним, ранее сообщалось, что Турция предлагает продлить зерновое соглашение на 6 месяцев или год.

Зерновой коридор по Черному морю начал работу в августе при посредничестве Турции и ООН. На сегодня известно, что стороны должны продлить соглашение, которое действует до 22 ноября.

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Владимир Зеленский Российская Федерация
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