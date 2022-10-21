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Залізничні перевезення до морських портів ускладнилися: в УЗ назвали причини

Фото: перевезення агропродукції до морських портів ускладнилося (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

У ряді терміналів морських портів України виникли складнощі з перевалкою зерна через запізнення суден та заповнення ємностей елеваторів.

Про це заявив заступник директора департаменту комерційної роботи УЗ Валерій Ткачов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Rail.Insider.

"У портах я бачу невелике просідання (у розвантаженні вагонів – ред.). Це пов'язано з тим, що ємності заповнені та через затримки огляду суден у Туреччині поступово зменшується відвантаження з портів. Це вже впливає і на внутрішні переміщення", – зауважив. Ткачов.

У бік Одеських портів прямують 7 тисяч вагонів, а за цю добу планується ввезти 39 поїздів. Це більше ніж передається через західні прикордонні переходи. Однак у портах намітилися складнощі з перевалкою.

Раніше Зеленський заявив, що РФ зриває зернову угоду, штучно створивши чергу зі 150 кораблів, які не можуть потрапити до українських портів і завантажитися агропродукцією.

Зерновий коридор Чорним морем розпочав роботу в серпні за посередництва Туреччини та ООН. На сьогодні відомо, що сторони мають продовжити угоду, яка діє до 22 листопада.

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