Залізничні перевезення до морських портів ускладнилися: в УЗ назвали причини

У ряді терміналів морських портів України виникли складнощі з перевалкою зерна через запізнення суден та заповнення ємностей елеваторів.

Про це заявив заступник директора департаменту комерційної роботи УЗ Валерій Ткачов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Rail.Insider .

"У портах я бачу невелике просідання (у розвантаженні вагонів – ред.). Це пов'язано з тим, що ємності заповнені та через затримки огляду суден у Туреччині поступово зменшується відвантаження з портів. Це вже впливає і на внутрішні переміщення", – зауважив. Ткачов.

У бік Одеських портів прямують 7 тисяч вагонів, а за цю добу планується ввезти 39 поїздів. Це більше ніж передається через західні прикордонні переходи. Однак у портах намітилися складнощі з перевалкою.