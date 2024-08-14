В городе под Покровском ввели почти круглосуточный комендантский час
В городе Новогродовка Донецкой области комендантский час будет действовать 20 часов в сутки. Такие правила вступят в силу с завтрашнего дня.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Донецкой областной военной администрации Вадима Филашкина в Telegram и на его заявление в эфире телемарафона.
"В Новогродовке продлен комендантский час. С 15 августа ограничение на передвижение в Новогродовке будет действовать с 15:00 до 11:00", - написал Филашкин.
По его словам, ситуация вокруг города очень сложная и такое решение будет способствовать безопасности мирных жителей.
Фото: Новогродовка на карте (нажмите, чтобы увеличить)
Также он призвал всех местных жителей придерживаться правил и не подвергать себя опасности.
При этом в эфире телемарафона Филашкин объяснил, почему в городе усилили комендантский час.
"Потому что враг подошел очень близко. Чтобы мы вывезли из населенного пункта людей и они не мешали делать нашим военным свое дело, потому что они воюют и эвакуируют наше население. Поэтому было принято такое решение", - отметил он.
Что предшествовало
Напомним, Покровское направление остается одним из самых сложных на фронте. Там россияне действуют наиболее активно.
На этом фоне 9 августа стало известно, что власти Донецкой области решили усилить комендантский час. В населенных пунктах возле линии фронта он уже действует с 17:00 до 09:00.
К слову, согласно одной из последних сводок Генштаба ВСУ, вчера, 13 августа, на Покровском направлении произошло более трети всех боев на фронте.
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