Пенсию за границей могут отменить: юрист назвала основания отказа ПФУ

Пенсионный фонд не всегда соглашается выплачивать пенсию за границей - даже при наличии стажа есть нюанс, который фактически может лишить пенсионера этой возможности.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала юрист АО "ВИННЕР ПАРТНЕРС" Марина Камилова.

Главное: Перед выездом следует получить полный текст двустороннего соглашения и официальные разъяснения ПФУ.

Наличие страхового стажа в Украине само по себе не гарантирует получение выплат за границей.

Уже назначенная пенсия может быть прекращена, если пенсионер не прошел обязательную ежегодную физическую идентификацию.

Если соглашение предусматривает пропорциональный принцип, выплачивается лишь соответствующая стажа, приобретенному в Украине.

Пенсионный фонд может отказать в выплате за границей из-за отсутствия международного договора со страной проживания.

Когда ПФУ может отказать в выплате пенсии за границей

Прежде всего следует различать две разные ситуации - отказ в назначении или перерасчете пенсии и остановке или прекращении уже назначенных выплат.

Пенсионный орган может отказать в выплате пенсии за границей из-за отсутствия международного договора о социальном обеспечении со страной нового проживания, несоблюдения условий двустороннего соглашения, неподтвержденного страхового стажа или ненадлежащего статуса пребывания лица.

"Самым существенным фактором традиционно является нормативно-правовая база", - отметила юрист.

По ее словам, если со страной проживания не заключено соответствующее соглашение или оно предусматривает пропорциональный принцип выплаты, пенсия по общему правилу прекращается или уплачивается только часть, соответствующая стажу, приобретенному в Украине.

Кроме того, законом установлены ограничения по перерасчету и выплате за пределы Украины отдельных категорий пенсий - в частности, специальных или льготных.

Из-за чего могут прекратить уже назначенную пенсию

Если выплата уже назначена, основанием для прекращения может стать выезд на постоянное проживание в страну, с которой отсутствует соответствующий договор, или то, что пенсионер не прошел обязательную ежегодную физическую идентификацию.

"Если договор предусматривает выплату пенсии по принципу территориальности, выплату осуществляет государство проживания, а выплата со стороны Украины прекращается с момента обретения нового статуса", - пояснила Камилова.

Также проблемы возникают, когда пенсионер вовремя не сообщил Пенсионному фонду об изменении статуса проживания или выезда, не предоставил подтверждающие документы, предоставил недостоверные сведения о стаже или заработке, или не прошел идентификацию.

Юрист подчеркнула, что сам факт наличия страхового стажа в Украине не гарантирует автоматического получения пенсии за границей - все зависит от конкретных условий международного договора с соответствующим государством и от того, соблюден ли порядок, установленный для получателя.

Что проверить перед оформлением выплаты за границей

По словам юристки, перед выездом следует предварительно изучить условия международного договора с конкретной страной, а не ограничиваться общим вопросом о возможности получения украинской пенсии там.

Прежде всего следует обратить внимание на:

тип международного договора - по принципу территориальности или пропорциональным;

перечень пенсий и страховых рисков, подпадающих под действие сделки;

порядок взаимозачисления стажа, приобретенного в Украине и за границей;

требование по ежегодной физической идентификации и способ ее прохождения;

перечень оснований, по которым выплату прекращают или сужают;

в какой валюте выплачивается пенсия и на какой счет;

сроки уведомления ПФУ об изменении места жительства или гражданства;

список документов и апостилированных справок для назначения выплат.

Обратите внимание

Юрист предупредила, что договор или законодательство могут содержать оговорки, фактически сужающие права, заявленные в общей информации.

"В общей информации может идти речь о сохранении пенсии при переезде, тогда как конкретное соглашение предусматривает значительно более узкий перечень покрытых пенсий или требует отказа от пенсии другого государства", - отметила она.

Поэтому перед выездом или подачей заявления юрист советует получить полный текст двустороннего соглашения и официальные разъяснения Пенсионного фонда, а не ориентироваться на устные консультации из непроверенных источников.

По словам Камиловой, главное для пенсионера - заранее четко понимать, какой механизм выплаты применяется в его случае, в каком размере и порядке будет производиться выплата, и какие обстоятельства могут стать основанием для ее прекращения.

Пенсионные выплаты в Украине: что еще известно

Напомним, ранее Пенсионный фонд объяснял, как пенсионеры могут увеличить размер выплат за счет отсрочки оформления пенсии.