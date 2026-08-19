Пенсии вырастут до 6-7 тысяч гривен: в Раде назвали условия реформы

Минимальную пенсию в Украине планируют поднять до 6-7 тысяч гривен. Для этого изменят формулу начисления и запустят накопительный уровень.

Об этом в интервью РБК-Украина заявил глава финансового комитета ВР Данило Гетманцев.

Пенсионную реформу Гетманцев назвал задачей номер один для правительства. По его словам, ее цель – поднять минимальную пенсию до 6-7 тысяч гривен, и это прямая задача президента.

"Эта прямая задача президента. Непопулярна она разве что для тех, кто потеряет спецпенсии и "клановые" привилегии", - сказал нардеп.

Почему не сработали предыдущие реформы

Главной проблемой предыдущих попыток реформирования пенсионной системы за последние 15 лет Гетманцев назвал их половинчатость.

"Составили такую формулу начисления, где из-за различных трюков человек теряет до 20% пенсии, а индексация привязана к устаревшей базе 2017 года", - отметил он.

По его мнению, теперь размер пенсии следует привязать к росту средней зарплаты и выйти на коэффициент замещения не менее 40% - то есть процент от прежней зарплаты человека, который она будет получать в качестве пенсии.

Как будет работать накопительный уровень

Следующим шагом должно стать введение накопительного уровня. Гетманцев объяснил его рабочую модель: если работник платит 1% от зарплаты, государство прибавляет еще 1% (итого 2%); если 2% – государство прибавляет 2% (итого 4%).

Отдельно, по его словам, негосударственные пенсионные фонды должны получить четкие гарантии защиты сбережений от инфляции, чтобы деньги не сгорели. Соответствующий законопроект уже подготовили.

Куда пойдут пенсионные средства

"Долгие деньги" из пенсионных фондов, привлеченные на 20-30 лет, Гетманцев предложил направить на программу строительства одного миллиона квартир.

"Это запустит строительную отрасль и позволит учителям, медикам, военным и многодетным семьям получить собственное качественное жилье стоимостью 30-50 тысяч долларов с рассрочкой на 25 лет под 3% годовых", - сказал он.