В Финляндии готовят законопроект о закрытии границы с Россией, - СМИ

Финляндия может полностью закрыть границу с Россией. Министерство внутренних дел готовит соответствующий законопроект.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на MTV3 .

По информации издания, такой законопроект разрабатывают в качестве запасной меры на случай, если число просителей убежища в Финляндии резко увеличится.

Источники журналистов, рассказали, что пока необходимости в такой мере нет. Поэтому Государственный совет Финляндии (правительство) не соберется на дополнительное заседание в эти выходные.

Правительство хочет увидеть, как закрытие четырех пунктов пропуска повлияет на количество лиц, которые просят убежище, прежде чем предпринимать более серьезные меры на границе.

При этом сейчас ситуация на пограничных переходах спокойная, уточняют в MTV3.

Что предшествовало

Напомним, ранее Финляндия решила закрыть четыре пункта пропуска на границе с Россией. Это объяснили большим количеством беженцев, ищущих убежище.

Пункты пропуска перестанут работать в ночь с 17 на 18 ноября.