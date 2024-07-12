Очереди - на часы, на обновление - 5 дней. Что происходит в ЦНАПах Киева и будут ли работать в выходные

Как происходит обновление данных в ЦНАП

Военнообязанные продолжают стоять в больших очередях, чтобы успеть обновить данные до 16 июля. В частности, под Центром предоставления административных услуг (на украинском - ЦНАП) в Оболонском районе Киева под входом в здание ожидают несколько десятков мужчин.

По словам директора департамента предоставления административных услуг КГГА Наталии Шамрай, прием администратором ЦНАП длится около 10 минут, однако после этого еще придется подождать некоторое время - пока данные обновятся.

"После обновления данных человек получает выписку об обновлении данных. В зависимости от технической способности системы, ждать придется от 10 минут до нескольких часов", - уточнила эксперт в комментарии РБК-Украина.

Пока данные обновятся, придется подождать (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

При условии, что во время обновления данных выписка не сформировалась сразу, человеку выдают описание принятых документов.

"Даже когда самой выписки еще нет, такой документ также является подтверждением того, что человек пришел обновить данные и ждет результата обновления", - объяснила директор департамента.

Она добавила, что когда все готово (и выписка сформировалась) военнообязанным на телефон приходит SMS-сообщение, а администратор ЦНАП распечатывает выписку, проставляет на ней печать и ставит подпись.

"Это - официальное подтверждение того, что человек выполнил требование закона об обновлении данных и уже не будет оштрафован", - подчеркнула Шамрай.

Очередь возле одного из ЦНАПов Киева (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

По словам киевлянина Сергея, посетившего один из столичных ЦНАПов в четверг, 11 июля, он решил прийти в официальное учреждение из-за того, что там выдают распечатанный документ об обновлении данных.

Он добавил, что хотел получить подтверждение - что данные действительно обновлены.

"Можно обновить и в приложении. Но с отключениями света многое может быть. Например, в телефоне сядет батарея и, если будет какая-то проверка, то я ничего не смогу показать. А тут - буду носить с собой бумажный документ. Так мне будет спокойнее ездить по Киеву", - объяснил мужчина.

Он уточнил, что работает водителем, поэтому часто случаются разные проверки.

"И для таких целей с собой у меня уже будет все, что требуют", - отметил он.

Киевлянин посоветовал также приходить обновлять данные во второй половине дня - когда очереди уже меньше. Однако слишком поздно все равно приходить не стоит, ведь можно не успеть получить услугу до закрытия ЦНАПа.

Приходить в ЦНАП советуют во второй половине дня (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Вручают ли в ЦНАП повестки: официальный ответ

Директор департамента предоставления административных услуг КГГА рассказала, что повестки в ЦНАПах не вручают, ведь такие функции за ними не закреплены.

Повестки выдают только Территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).

"Также у нас не отправляют на ВЛК. Делать это могут также исключительно ТЦК и СП. Нам, как ЦНАПам, такие полномочия не предоставляли", - добавила Шамрай.

Режим работы столичных ЦНАПов

Столичные Центры предоставления административных услуг работают с понедельника по субботу с 9 утра до 18 часов вечера.

Найти контактные данные ЦНАП в нужном районе Киева можно на официальном портале.

Основные контактные данные ЦНАП (скриншот: kyivcnap.gov.ua/OneStopShops)