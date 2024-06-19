Обновление данных в Резерв+. В каких случаях нужно идти в ТЦК: ответ Минобороны

В приложении Резерв+ 18 июня появился QR-код . Электронный военно-учетный документ получил такую же юридическую силу, как и бумажный. Это означает, что наличие QR-кода упраздняет необходимость носить с собой бумажный военный билет.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказали в Минобороны. Там объяснили, как будут проверять военно-учетные документы в приложении и в каких случаях нужно лично явиться в ТЦК.

Как будут проверять учетные данные и кому нужно идти в ТЦК

Сейчас электронный военно-учетный документ имеет такую же юридическую силу, как бумажный, рассказал РБК-Украина спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин.

"Документ содержит QR-код, благодаря которому уполномоченные органы (полиция и ТЦК) могут проверять силу документа простым путем – через камеру на смартфоне. Также в документе есть персональные и служебные данные, информация о дате ВВК, об отсрочке или бронировании", – отметил он.

Поэтому через Резерв+ можно выполнить норму закона, который вступил в силу 18 мая этого года, добавил спикер Минобороны.

"Дополнительно идти в ТЦК и СП следует в случае, если данные были внесены в реестр "Обериг" некорректно, или если человек нарушил правила военного учета. Также в ТЦК и СП следует явиться тем, у кого есть бронирование, право на отсрочку или кто получил направление на ВВК или мобилизационное распоряжение", – объяснил Дмитрий Лазуткин.

Данные в Резерв+ можно исправить: как и когда

Теперь военнообязанные граждане могут не носить с собой бумажный военный билет.

"Нужно будет переуточнить свою информацию из реестра "Обериг", получить его уже с QR-кодом и напрямую рассчитывать на то, что это будет абсолютно равноценный электронный военно-учетный документ. Больше не нужно будет с собой носить бумажки", – рассказала ранее заместитель министра обороны Катерина Черногоренко.

Также функционал приложения Резерв+ расширили. Теперь там также доступна функция "Исправить данные онлайн" для двух случаев:

Если военнослужащий до сих пор состоит на учете – для тех военнослужащих, чей актуальный статус не отражался в реестре "Обериг".

Если данные не найдены – для всех военнообязанных, получивших такое уведомление в приложении Резерв+.

Для этого можно заполнить заявку, которая поступит в реестр "Обериг" для исправления данных. Информацию актуализируют дистанционно.

Обратите внимание. Чтобы воспользоваться всеми новыми возможностями, необходимо обновить приложение.