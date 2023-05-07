В ISW оценили шансы захвата Бахмута после замены "вагеровцев" на "кадыровцев"
Основатель российской ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин и глава Чеченской республики РФ Рамзан Кадыров заявили о намерении заменить 10 мая наемников "вагнеровцев" на чеченские подразделения "Ахмат" для продолжения штурма Бахмута. Однако от такой смены сил оккупанты вряд ли добьются ожидаемых результатов в попытках захватить город.
К таким выводам пришли аналитики Института изучения войны, передает РБК-Украина, ссылаясь на новый отчет ISW.
Пригожин опубликовал соответствующее письмо главе Минобороны РФ Сергею Шойгу 6 мая, в котором говорится, что "Вагнер" передаст свои позиции подразделениям "Ахмата" ровно в полночь 10 мая - именно в это время, по словам Пригожина, боевой его наемников "полностью иссякнет".
Также бывший "повар Путина" выразил уверенность, что "ахматовцы" якобы смогут захватить оставшиеся 2,5 квадратных километра Бахмута, что обороняют военные ВСУ.
Кадыров, в свою очередь, заявил, что направил письмо российскому диктатору Путину, в котором сообщил о своей готовности "взять Бахмут". Он также рассказал, что чеченские подразделения уже разрабатывают с Минобороны РФ стратегию по передаче чеченцам позиций наемников-"вагнеровцев".
Эксперты ISW считают, что Пригожин и Кадыров, вероятно, стремятся представить Минобороны РФ и регулярные российские войска как неэффективные, и выдвигают условия, чтобы обвинять военное ведомство в любых неудачах РФ в районе Бахмута.
Такое решение Пригожина о передаче ответственность за Бахмут Кадырову намеренно исключает обычные российские воздушно-десантные (ВДВ) войска, уже действовавшие на северном и южном флангах "Вагнера" вокруг Бахмута, представляя битву загород строго как "вагнеровскую", а теперь и "ахматовскую", говорится в публикации.
В Институте изучения войны также обращают внимание, что в таком решении отражается продолжающееся недоверие Пригожина к российскому военному командованию, и он позиционирует себя как "независимого от российского военного истеблишмента".
Также это попытка Пригожина "сохранить лицо" в случае, если его наемники не смогут захватить Бахмут, и избежать повторения ситуации с Соледаром, когда Минобороны РФ взяло на себя ответственность захват города.
Кадыров, в свою очередь, мог бы извлечь выгоду из положительного репутационного эффекта от вступления в столь громкую операцию при поддержке личной известности Пригожина, говорится в материале.
При этом аналитики считают, что Пригожин и Кадыров вполне могут обвинить Минобороны РФ в неспособности адекватно поддерживать их усилия, если Бахмут захватить все же не удастся.
По мнению экспертов ISW, потенциальное развертывание "ахматовских" войск в Бахмуте могло бы в некоторой степени увеличить боевую мощь РФ, однако заявления Пригожина и Кадырова сильно преувеличены.
Так, предположение Кадырова о том, что "Ахмат" сможет быстро продвинуться и занять Бахмут "за считанные часы" является "типичным кадыровским хвастовством", и игнорирует тактическую ситуацию на местах в Бахмуте, убеждены эксперты.
Ключевые выводы
- Минобороны РФ еще не отреагировало на скоординированные заявления Пригожина и Кадырова о Бахмуте и, возможно, было застигнуто врасплох их заявлениями.
- 6 мая по меньшей мере один человек с заявленной РФ, но неподтвержденной связью с украинским правительством попытался убить сопредседателя российской партии "Справедливая Россия" в российской Госдуме и видного националиста Захара Прилепина.
- CNN сообщило, что российские средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в последние месяцы ограничили эффективность украинских ударов HIMARS.
- Войска РФ продолжали ограниченные наступательные действия северо-восточнее Купянска и в районе Кременной.
- Российские силы продолжали продвигаться в пределах Бахмута, а украинские силы, вероятно, провели успешную ограниченную контратаку к юго-западу от Авдеевки.
- Российские оккупационные "власти" заявили, что ВСУ якобы обстреляли временно захваченный РФ Крым баллистическими ракетами малой дальности "Гром-2".
- Украинские источники сообщили, что российские власти продолжают различные меры по насильственной мобилизации жителей оккупированных территорий Украины.
- Российские оккупационные "власти" продолжают планировать массовые принудительные эвакуации в Запорожской области.
Напомним, что ранее на фоне того, что ЧВК "Вагнера" не может захватить Бахмут, их главарь Евгений Пригожин заявил о так называемом "выходе" из города.
Между тем спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявил, что пока что главной атакующей силой в Бахмуте у россиян остаются "вагнеровцы".
Детальнее о том, как реагируют в ГУР МО и ВСУ на заявления Пригожина - можно узнать в материале РБК-Украина.
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