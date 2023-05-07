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Помирился с Шойгу? Пригожин говорит, что ему пообещали снаряды и Суровикина в помощь

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Москва, Воскресенье 07 мая 2023 13:35
Помирился с Шойгу? Пригожин говорит, что ему пообещали снаряды и Суровикина в помощь Фото: владелец ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Владелец ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин заявил, что получил от Минобороны РФ заверение, что его наемники в Бахмуте получат боеприпасы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Пригожина.

"Нам обещают дать боеприпасы и вооружение столько, сколько нам нужно для продолжения дальнейших действий. Нам клянутся, что на фланге будет выставлено все то, что необходимо, чтобы нас не подрезал противник", - заявил Пригожин.

При этом владелец ЧВК утверждает, что его боевикам в Бахмуте "разрешили действовать так, как они считают нужным", а также якобы пообещали привлечь генерала Сергея Суровикина, ранее командовавшего оккупантами в Украине.

"Нам дают Суровикина как человека, который будет принимать все решения в рамках боевых действий ПВК "Вагнер" во взаимодействии с Министерством обороны", - сказал Пригожин.

Напомним, 5 мая основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин заявил о якобы выводе его наемников из Бахмута 10 мая. Причиной этого он называл "снарядный голод".

В ВСУ и Главном управлении разведки Минобороны объяснили заявления Пригожина и его цели. Детальнее об этом читайте в материале РБК-Украина.

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