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ЧВК "Вагнера" не вышла из Бахмута, так как зависима от российского командования, - ISW

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Москва, Среда 10 мая 2023 04:20
ЧВК "Вагнера" не вышла из Бахмута, так как зависима от российского командования, - ISW Фото: боевики ЧВК "Вагнера" зависимы от российского командования (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Неспособность руководителя ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина выполнить свою угрозу отхода из Бахмута свидетельствует о том, что он осознает свою зависимость от Минобороны России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW.

Пригожин попытался шантажировать Минобороны России, чтобы оно изменило приоритеты наступления на Бахмут и в дальнейшем он мог самостоятельно заявить о победе перед запланированным украинским контрнаступлением.

Пригожин раскритиковал должностных лиц, ответственных за распределение боеприпасов, за бессмысленное сохранение снарядов и за то, что российские военнослужащие гибнут в бою. Он, вероятно, ожидал, что Минобороны России полностью уступит его требованиям, рискуя отказаться от своих собственных целей в пользу регулярных российских сил, но понял, что в настоящее время он не может выполнить свой ультиматум.

Пригожин также, вероятно, осознал, что у него не так много рычагов влияния на Минобороны России, как он себе представлял.

Ключевые выводы ISW:

  • Президент РФ Владимир Путин отказался использовать свое обращение ко Дню победы для внесения каких-либо существенных риторических изменений и повторил существующие нарративы.
  • Руководитель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин объявил, что не выведет боевиков из Бахмута к ранее заявленному сроку 10 мая.
  • В ночь с 8 на 9 мая российские войска нанесли очередной масштабный ракетный удар по Украине.
  • Российские войска провели ограниченные наземные атаки северо-восточнее Купянска и на рубеже Сватово – Кременная.
  • Оккупанты продолжали добиваться незначительных успехов в пределах Бахмута и продолжали ограниченные наступательные операции на фронте Авдеевка-Донецк.
  • Российские силы атаковали украинские позиции к западу от Гуляйполя и в Херсонской области.
  • Глава Чечни Рамзан Кадыров открыл новый военный городок полка специального назначения "Северный Ахмат" в Чеченской Республике.

Напомним, что ранее на фоне того, что ЧВК "Вагнера" не может захватить Бахмут, их главарь Евгений Пригожин заявил о так называемом "выходе" из города.

Детальнее о том, как реагируют в ГУР МО и ВСУ на заявления Пригожина - можно узнать в материале РБК-Украина.

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