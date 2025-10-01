Осталось 5 дней: предпринимателей Украины предупредили о необходимости подать отчеты
Украинский бизнес имеет всего несколько дней, чтобы подать накопленную отчетность. Обязательное представление восстановлено после решения парламента.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Госстата.
Завершение переходного периода
Государственная служба статистики напомнила, что осталось всего 5 дней для представления отчетности за 2022-2025 годы. Конечный срок - 5 октября 2025 года.
Подать документы должны все предприятия, учреждения, организации и ФЛП, которые не предоставили данные в течение предыдущих лет. Речь идет о статистических отчетах, которые были отложены из-за военного положения.
Как подать отчетность
Подачу отчетности можно осуществить онлайн через "Кабинет респондента" или с использованием совместимого программного обеспечения.
На сайте Госстата в разделе "Для респондентов" доступны инструкции, образцы форм, календарь представления и другие справочные материалы. Это должно облегчить бизнесу выполнение обязанности в последние дни перед дедлайном.
Предыстория
Летом 2025 года Верховная Рада приняла решение вернуть обязательную статистическую отчетность для предприятий и физических лиц-предпринимателей, которая была приостановлена во время военного положения.
Для бизнеса был установлен трехмесячный переходный период, чтобы предприниматели имели возможность подготовиться. Его завершение приходится на октябрь 2025 года.
Предоставить данные за предыдущие периоды также обязаны отдельные категории ФЛП. В то же время большинство физических лиц-предпринимателей (ФЛП) не привлечены к государственным статистическим наблюдениям и, соответственно, не подают отчетность.