Рада вернула обязательную отчетность: что это значит для всех предприятий Украины

Украинские предприниматели, предприятия, учреждения и организации снова обязаны подавать статистическую и финансовую отчетность в органы государственной статистики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госстат .

Соответствующие нормы содержит принятые Верховной Радой изменения в пункт 1 закона "О защите интересов субъектов представления отчетности и других документов в период действия военного положения или состояния войны".

Что предусматривает принятая норма:

Обязательное представление отчетности: все респонденты (кроме отдельных исключений) должны снова подавать отчетность даже во время действия военного положения.

Переходный период: предприятия, которые не подавали отчетность в период действия военного положения, имеют 3 месяца для подачи отчетов за весь период неподачи.

Как отметили в Госстате, с началом полномасштабного вторжения в 2022 году в Украине было ограничено проведение некоторых статистических наблюдений, в том числе выборочных обследований домохозяйств, и публикацию информации из-за неполного получения отчетности.

Принятие отчетности не прекращалось, а ее представление происходило на добровольной основе. Так, в III квартале 2024 года уровень отчетности составил 72,3%.

"Данные, собранные и обработанные Госстатом, станут основой для формирования эффективных государственных политик, ориентированных на восстановление страны, экономики, социальной сферы. Это также означает постепенное возвращение к довоенному уровню объема данных и полноценное восстановление нашей работы, которая была ограничена из-за войны", - отметил председатель Государственной службы статистики Украины Арсен Макарчук.

Изменения в закон восстанавливают: