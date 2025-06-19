Рада вернула обязательную отчетность: что это значит для всех предприятий Украины
Украинские предприниматели, предприятия, учреждения и организации снова обязаны подавать статистическую и финансовую отчетность в органы государственной статистики.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госстат.
Соответствующие нормы содержит принятые Верховной Радой изменения в пункт 1 закона "О защите интересов субъектов представления отчетности и других документов в период действия военного положения или состояния войны".
Что предусматривает принятая норма:
- Обязательное представление отчетности: все респонденты (кроме отдельных исключений) должны снова подавать отчетность даже во время действия военного положения.
- Переходный период: предприятия, которые не подавали отчетность в период действия военного положения, имеют 3 месяца для подачи отчетов за весь период неподачи.
Как отметили в Госстате, с началом полномасштабного вторжения в 2022 году в Украине было ограничено проведение некоторых статистических наблюдений, в том числе выборочных обследований домохозяйств, и публикацию информации из-за неполного получения отчетности.
Принятие отчетности не прекращалось, а ее представление происходило на добровольной основе. Так, в III квартале 2024 года уровень отчетности составил 72,3%.
"Данные, собранные и обработанные Госстатом, станут основой для формирования эффективных государственных политик, ориентированных на восстановление страны, экономики, социальной сферы. Это также означает постепенное возвращение к довоенному уровню объема данных и полноценное восстановление нашей работы, которая была ограничена из-за войны", - отметил председатель Государственной службы статистики Украины Арсен Макарчук.
Изменения в закон восстанавливают:
- регулярное и обязательное представление отчетности от бизнеса;
- возможность проведения выборочных обследований населения относительно условий жизни, доходов, занятости, сельскохозяйственной деятельности и т.д;
- статистическое обоснование социальной, экономической и демографической политики и тому подобное.
Напомним, после начала войны Госстат публикует минимальные объемы информации. Из-за этого государственные органы и бизнес ориентируются на исследования, которые дают данные, существенно отличающиеся между собой.
Кроме того, Госстат публикует данные с большими задержками, когда они становятся уже не актуальными.
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