Ночной обстрел Киева: число погибших возросло до 5 человек
Минувшей ночью российские террористы ударили по жилому дому. В результате удара есть погибшие, около 20 человек получили ранения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС и мэра Киева Виталия Кличко.
Спасатели сначала сообщили о 4 погибших и 13 пострадавших. Однако впоследствии информация была удалена и в официальном сообщении остаются предварительные данные о 3 погибших.
Спасатели вытащили из-под обломков 10 человек, среди которых 2 детей и беременная женщина.
В ГСЧС также обнародовали жуткое видео разрушений жилого дома в Шевченковском районе, предварительно, из-за попадания ракеты.
Обновлено 07:27
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в настоящее время в разрушенном доме в Шевченковском районе погибли 5 человек.
"Всего в городе 19 пострадавших. 8 из них находятся в стационарах городских больниц. В поврежденном доме работают спасатели, дежурят медики", - отметил городской председатель.
Ночная ракетно-дроновая атака РФ
В ночь на 23 июня российский агрессор атаковал Украину ударными дронами, а также крылатыми и баллистическими ракетами.
Главными целями обстрела были Киев и Киевская область. В столице зафиксированы многочисленные повреждения жилых и административных зданий.
В частности, повреждена инфраструктура станции метрополитена "Святошин".
В Киевской области из-за падения обломков загорелись частные дома и повреждена гостиница. Есть погибшая и много раненых.
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