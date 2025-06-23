Ночной обстрел Киева: число погибших возросло до 5 человек

Минувшей ночью российские террористы ударили по жилому дому. В результате удара есть погибшие, около 20 человек получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС и мэра Киева Виталия Кличко.

Спасатели сначала сообщили о 4 погибших и 13 пострадавших. Однако впоследствии информация была удалена и в официальном сообщении остаются предварительные данные о 3 погибших.

Спасатели вытащили из-под обломков 10 человек, среди которых 2 детей и беременная женщина.

В ГСЧС также обнародовали жуткое видео разрушений жилого дома в Шевченковском районе, предварительно, из-за попадания ракеты.

Обновлено 07:27

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в настоящее время в разрушенном доме в Шевченковском районе погибли 5 человек.

"Всего в городе 19 пострадавших. 8 из них находятся в стационарах городских больниц. В поврежденном доме работают спасатели, дежурят медики", - отметил городской председатель.