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Ночной обстрел Киева: число погибших возросло до 5 человек

Киев, Понедельник 23 июня 2025 06:54
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Ночной обстрел Киева: число погибших возросло до 5 человек Фото: российские террористы нанесли ужасные разрушения столице (t.me/dsns_telegram)
Автор: Валерий Савицкий

Минувшей ночью российские террористы ударили по жилому дому. В результате удара есть погибшие, около 20 человек получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС и мэра Киева Виталия Кличко.

Спасатели сначала сообщили о 4 погибших и 13 пострадавших. Однако впоследствии информация была удалена и в официальном сообщении остаются предварительные данные о 3 погибших.

Спасатели вытащили из-под обломков 10 человек, среди которых 2 детей и беременная женщина.

В ГСЧС также обнародовали жуткое видео разрушений жилого дома в Шевченковском районе, предварительно, из-за попадания ракеты.

Обновлено 07:27

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в настоящее время в разрушенном доме в Шевченковском районе погибли 5 человек.

"Всего в городе 19 пострадавших. 8 из них находятся в стационарах городских больниц. В поврежденном доме работают спасатели, дежурят медики", - отметил городской председатель.

Ночная ракетно-дроновая атака РФ

В ночь на 23 июня российский агрессор атаковал Украину ударными дронами, а также крылатыми и баллистическими ракетами.

Главными целями обстрела были Киев и Киевская область. В столице зафиксированы многочисленные повреждения жилых и административных зданий.

В частности, повреждена инфраструктура станции метрополитена "Святошин".

В Киевской области из-за падения обломков загорелись частные дома и повреждена гостиница. Есть погибшая и много раненых.

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