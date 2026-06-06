Остались считанные дни: кому нужно оцифровать трудовую и что будет, если не успеть

До 10 июня 2026 года части работающих украинцев нужно оцифровать свои бумажные трудовые книжки.
РБК-Украина напоминает, зачем это нужно сделать и засчитают ли стаж, если не оцифровать трудовую книжку до дедлайна.
Как отмечали в ПФУ, подать скан-копии трудовой книжки в первую очередь нужно тем, кто начал работать до 1 января 2004 года.
Это может сделать и работник, и его работодатель. Подать скан-копии трудовой книжки можно через веб-портал ПФУ (portal.pfu.gov.ua).
Сделать это можно на веб-портале ПФУ. Просто зайдите в личный кабинет, а дальше:
Фото: самое главное об оцифровке трудовых книжек (Инфографика РБК-Украина)
Заменить бумажную трудовую книжку для подтверждения стажа могут другие официальные бумаги: трудовые договоры, сведения о начислении зарплаты, справки с работы или выписки из приказов.
Если же предприятие находилось в оккупации или зоне боевых действий и все архивы потеряны, для подтверждения стажа понадобятся показания минимум двух свидетелей.
Им нужно будет предоставить собственные документы, подтверждающие факт вашей совместной работы в этой организации в то же время.
Пенсионный фонд и в дальнейшем будет принимать скан-копии. Поэтому цифровать трудовую книжку или подать документы для подтверждения стажа можно будет и после этого дедлайна.
"Если бумажную трудовую книжку не оцифровали до 10 июня 2026 года, то страховой стаж не теряется", - успокаивают в ПФУ.