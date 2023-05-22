"Оставили врага без глаз". Бойцы ССО уничтожили российский комплекс "Ирония" (видео)

Бойцы Сил спецопераций с помощью ударного дрона уничтожили российский оптико-электронный комплекс наблюдения "Ирония", с помощью которого оккупанты собирали данные о действиях украинских военных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook командование Сил специальных операций ВСУ.
Как отмечается, современный комплекс наблюдения был установлен оккупантами на одном из операционных участков. С его помощью они собирали информацию о действиях Сил обороны Украины и выявляли технику и личный состав ВСУ.
Группа ССО Украины с помощью ударного дрона отработала по враждебному комплексу и уничтожила его, лишив противника важного элемента разведки.
В ССО отметили, что в комплекс "Ирония" входят тепловизор, дальномер, предусмотрена функция видеосъемки - все это позволяло противнику вести круглосуточное наблюдение и своевременно реагировать на действия украинских подразделений.
Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что бойцы Сил спецопераций устроили "охоту" на оккупантов в Марьинке Донецкой области. Защитники ликвидировали россиян с помощью беспилотников.
Также ранее мы писали, что украинские военные Сил специальных операций уничтожили российский дрон. Для этого было достаточно одного выстрела из ПЗРК Stinger.
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