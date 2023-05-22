"Залишили ворога без очей". Бійці ССО знищили російський комплекс "Іронія" (відео)

Бійці Сил спецоперацій за допомогою ударного дрона знищили російський оптико-електронний комплекс спостереження "Іронія", за допомогою якого окупанти збирали дані про дії українських військових.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook командування Сил спеціальних операцій ЗСУ.
Як зазначається, сучасний комплекс спостереження був встановлений окупантами на одній з операційних ділянок. З його допомогою вони збирали інформацію про дії Сил оборони України й виявляли техніку та особовий склад ЗСУ.
Група ССО України з допомогою ударного дрону відпрацювала по ворожому комплексу і знищила його, позбавивши противника важливого елементу розвідки.
У ССО зазначили, що до комплексу "Іронія" входять тепловізор, далекомір, передбачено функцію відеозйомки - все це дозволяло противнику вести цілодобове спостереження і вчасно реагувати на дії українських підрозділів.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що бійці Сил спецоперацій влаштували "полювання" на окупантів у Мар'їнці Донецької області. Захисники ліквідували росіян за допомогою безпілотників.
Також раніше ми писали, що українські військові Сил спеціальних операцій знищили російський дрон. Для цього було достатньо одного пострілу із ПЗРК "Stinger".
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