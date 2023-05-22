"Залишили ворога без очей". Бійці ССО знищили російський комплекс "Іронія" (відео)

Як зазначається, сучасний комплекс спостереження був встановлений окупантами на одній з операційних ділянок. З його допомогою вони збирали інформацію про дії Сил оборони України й виявляли техніку та особовий склад ЗСУ.

Група ССО України з допомогою ударного дрону відпрацювала по ворожому комплексу і знищила його, позбавивши противника важливого елементу розвідки.

У ССО зазначили, що до комплексу "Іронія" входять тепловізор, далекомір, передбачено функцію відеозйомки - все це дозволяло противнику вести цілодобове спостереження і вчасно реагувати на дії українських підрозділів.