ua en ru
Сб, 28 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Оставили россиян без связи. IT-армия остановила работу провайдеров в оккупации

Украина, Пятница 27 октября 2023 20:40
UA EN RU
Оставили россиян без связи. IT-армия остановила работу провайдеров в оккупации Фото: Иллюстративное фото (freepik.com)
Автор: Дмитрий Браславский

IT-армия остановила работу провайдеров и телеком-операторов на оккупированных территориях Украины. Это частично парализовало коммуникацию военных РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

"ИТ-армия остановила работу крупнейших телеком-операторов и интернет-провайдеров на временно оккупированных территориях", - говорится в сообщении.

Отмечается, что под киберудар попали компании "Крымтелеком", "Миранда-медиа" и "МирТелеком".

Фото: Сообщения о проблемах со связью (t.me/zedigital)

"Сейчас коммуникации оккупационных войск в Крыму и на оккупированных частях Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей частично парализованы", - добавил Федоров.

Кибератаки на российские сайты

С начала полномасштабной войны украинские IT атакуют сайты крупных российских банков, а также госучреждений. Останавливали работу сайты Минобороны России, Роскомнадзора и Росавиации. Крупные и государственные (пропагандистские) СМИ также прекратили работу из-за атак "хакеров".

Недавно украинская ИТ-армия остановила работу крупных аэропортов России. В пропагандистских СМИ заявляли о DDoS-атаке.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Луганск Донецкая область Херсонская область Крим Запорожская область Война в Украине
NEWS
Россия планирует информатаку против Умерова
Россия планирует информатаку против Умерова
DAILY
Штурм Авдеевки и окружение Бахмута. Что происходит на фронте и где ждать прорыва ВСУ
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Штурм Авдеевки и окружение Бахмута. Что происходит на фронте и где ждать прорыва ВСУ