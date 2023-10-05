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Украинская IT-армия парализовала работу российских аэропортов

Россия, Четверг 05 октября 2023 16:09
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Украинская IT-армия парализовала работу российских аэропортов Фото: В России остановились крупные аэропорты (GettyImages)
Автор: РБК-Украина

Украинская IT-армия приостановила работу крупных аэропортов России. В пропагандистских СМИ заявляли о DDoS-атаке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

По словам Федорова, IT-армия сломала российскую систему бронирования авиабилетов Leonardo.

Кибератака на сайт произошла 28 сентября. Тогда российские СМИ писали, что произошла DDoS-атака на сайт Leonardo. Пассажиры не могли купить билеты, аэропорты - регистрировать пассажиров. Несколько рейсов было перенесено.

Системой пользуются более 60 авиакомпаний, в том числе крупные компании "Аэрофлот", S7 Airlanes, а также лоукостеры "Победа". "Аврора", Red Wings и белорусская компания "Белавиа".

Украинские кибератаки на российские сайты

С начала полномасштабной войны украинские айтишники взламывают сайты крупных российских банков, а также госучреждений. Останавливали работу сайты Минобороны России, Роскомнадзора и Росавиации. Большие и государственные (пропагандистские) СМИ также прекратили работу из-за атак "хакеров".

Также атака идет и на банковский сектор. Сбербанк, ВТБ и Альфа-банк сообщали о сбоях в работе сайтов и приложений.

Ранее мы писали о запуске бесплатного курса по киберзащите для малого и среднего бизнеса в Украине. Его создало Министерство цифровой трансформации вместе с Google.

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