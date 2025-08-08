ua en ru
Пт, 08 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Осталась 15-летняя дочь и родители: на фронте погибла боевой медик Марина Гриценко

Украина, Пятница 08 августа 2025 11:41
UA EN RU
Осталась 15-летняя дочь и родители: на фронте погибла боевой медик Марина Гриценко Фото: боевой медик Марина Гриценко (Facebook Марина Гриценко)
Автор: РБК-Украина

7 августа от удара российского дрона погибла на фронте боевой медик 3-й штурмовой бригады Марина Гриценко с позывным "Мэри". Она была главной хранительницей фондов Черниговского художественного музея и пластункой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Пласт Чернигов".

Женщина ушла из жизни в возрасте 39 лет. У нее осталась 15-летняя дочь Юлия и родители.

"Мэри" родилась в семье медиков. Высшее образование получила на факультете истории в одном из университетов Чернигова. За год до полномасштабного вторжения РФ вместе с дочерью присоединилась к Пласту и стала писарем станицы Чернигов. Музыка и история были ее увлечением.

С 2008 года Марина стала научной, а затем - старшей научной сотрудницей Черниговского областного художественного музея имени Григория Галагана. Впоследствии стала главным хранителем фондов музея.

На войну "Мэри" ушла в начале 2023 года. Стала стрелком санитаром в 3-й отдельной штурмовой бригаде. Младшая сержантка. Как боевой медик участвовала в боях за Харьковскую область.

Фото: боевой медик "Мэри" (Facebook Марина Гриценко)

В этом году военнослужащей вручили орден "За мужество", как медику 1-го штурмового батальона бригады.

Утром 7 августа "Мэри" погибла вместе с двумя сослуживцами во время выполнения боевого задания.

Работники Черниговского художественного музея высказали слова скорби в связи со смертью Марины, которая, по их словам, проявила стойкость и мужество во время осады заведения.

"Мы гордимся ею, где-то понимая, что она была сильнее многих из нас. Музей потерял не только работника, музей потерял часть себя. Скорбим невероятно", - отметили в пресс-службе музея.

Напомним, ранее на фронте погибла боевой медик Дарья Филипьева, известная под позывным "Молния".

Также сообщалось о гибели под Бахмутом Яны Рыхлицкой - боевого медика из 93 бригады "Холодный Яр".

Читайте РБК-Украина в Google News
жінки-військові Война в Украине
Новости
Есть попадания в Шостке, разрушения по области: что известно о ночном ударе РФ по Сумской области
Есть попадания в Шостке, разрушения по области: что известно о ночном ударе РФ по Сумской области
Аналитика
"Мы идем по лезвию": Андрей Пышный об инфляции, курсе доллара и рисках для экономики
Ростислав Шаправскийглавный редактор РБК-Украина "Мы идем по лезвию": Андрей Пышный об инфляции, курсе доллара и рисках для экономики