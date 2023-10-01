Оккупанты шантажируют украинцев отказом в медобслуживании, чтобы те получали паспорта РФ, - ЦНС

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ЦНС.

В частности, оккупанты с 2024 года планируют обслуживать в больницах украинцев на временно оккупированных территориях, не имеющих медстрахования как иностранцев. То есть украинцы у себя будут лишены возможности получать медицинские услуги кроме экстренной помощи.

Получить бесплатное граничное лечение можно будет только при наличии российского паспорта.

"Именно это и есть главная причина нововведений, ведь украинцы не спешат получать гражданство изолированной страны-террориста", - пишет ЦНС.

Насильственная паспортизация РФ на оккупированных территориях Украины

После вторжения России в Украину оккупанты поставили перед собой несколько задач на захваченных территориях - депортация украинцев, в том числе детей, похищение украинского зерна и насильственная паспортизация населения.

Напомним, ранее на ТОТ оккупанты ввели правило, согласно которому подростки которым исполнилось 14 лет должны получить паспорт РФ, чтобы их допустили к занятиям спортом. Кроме того, недавно учащихся старших классов, не имеющих паспорта РФ, временно не допустили к занятиям.

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