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В Херсонской области оккупанты не пустили старшеклассников за парты без паспорта РФ

Херсон, Пятница 01 сентября 2023 12:34
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В Херсонской области оккупанты не пустили старшеклассников за парты без паспорта РФ Фото: паспорт РФ в Херсонской области должны иметь школьники для допуска к занятиям (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Оккупанты ввели новое правило на временно оккупированных территориях в рамках принудительной паспортизации. В частности, учащихся старших классов, не имеющих паспорта РФ, временно не допустили к занятиям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления (ЦНС).

"В ряде населенных пунктов на ВОТ зафиксированы случаи, когда старшеклассники, не получившие паспорт РФ, временно не допущены к занятиям в оккупационных школах", - говорится в сообщении.

Так, в Херсонской области школы передали в так называемые отделы миграции списки учащихся, не имеющих паспортов РФ. Теперь у учащихся есть 10 дней, чтобы "исправить ситуацию" и только тогда они будут допущены к занятиям.

Принудительная паспортизация на оккупированных территориях Украины

После захвата части территории Украины, российские оккупанты начали заставлять местное население получать российские паспорта. Когда они поняли, что от документов отказываются, решили выдавать паспорта в принудительном порядке, намеренно создавая условия, чтобы у человека не было выбора - брать паспорт РФ или нет. Например, ранее россияне выдавали школьные наборы только тем детям, у чьих родителей есть паспорт врага. Всем другим детям помощь не предоставлялась.

Также ранее оккупанты поощряли родителей подростков за получение паспортов деньгами. Так, если 14-летний подросток получил российский паспорт, захватчики обещали его родителям выплаты материнского капитала.

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