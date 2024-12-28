"Остаюсь здесь". Зурабишвили сделала заявление перед инаугурацией "преемника"

В частности, Зурабишвили выступила с обращением из официальной резиденции президента Грузии - дворца Орбелиани в Тбилиси.

"Я здесь, и останусь здесь, проведу здесь и ночь. Завтра в 10:00 утра жду вас у дворца Орбелиани, и отсюда расскажу, каким будет завтрашний день. Расскажу, какими будут последующие дни и какими будут дни победы", - обратилась она к своим сторонникам.

Отметим, сегодня жители Грузии выходили на акцию "Цепь единства", самая крупная состоялась в столице, где символическая цепь объединила правую и левую набережные города, а также семь мостов.

Этот мирный протест стал демонстрацией единства гражданского общества и стремления к европейским ценностям спустя месяц после заявления премьера Ираклия Кобахидзе о приостановке переговоров о вступлении в Евросоюз. Солидарность с протестующими выразили грузины за рубежом, которые организовали акции в 40 городах Европы и США.

Кто сейчас президент Грузии?

Две недели назад в Грузии впервые прошли выборы президента не общенациональным голосованием, а в парламенте. По их результатам избранным президентом объявили бывшего футболиста, лидера формально обособленной партии "Сила народа" Михаила Кавелашвили.

Действующий президент Саломе Зурабишвили, которая неоднократно говорила, что не признает результаты парламентских выборов ("Грузинская мечта" победила на фоне массовых фальсификаций), отреагировала словами: "Ничего нет. Никто никого не выбирал. Ничего не произошло".

Премьер Кобахидзе угрожает ей тюрьмой, если она не подчинится и не покинет резиденцию после завершения каденции. Отметим, после парламентских выборов Зурабишвили стала лицом грузинских протестов и поддерживает оппозицию.