Президент Грузии объявила о создании совета по подготовке новых парламентских выборов

Президент Грузии Саломе Зурабишвили объявила о создании совета по подготовке новых парламентских выборов. Она предупредила правящую партию "Грузинская мечта", что если соглашение не будет достигнуто до 29 декабря, режим рухнет.

По словам Зурабишвили, уже готовится документ с минимальными условиями для проведения новых выборов, которые должны состояться в ближайшее время. Она отметила, что эти выборы принесут "действительно новые силы" и призвала к готовности.

Накануне, выступая на митинге, президент дала правящей партии "Грузинская мечта" шесть дней для объявления даты новых выборов. В ответ партия назвала это требование абсурдным и проигнорировала его.

"Кризис усиливается и углубляется с каждым днем, чего правящая партия или не видит, или даже больше, я бы сказала, что она закрывает глаза, не хочет видеть и ведет себя так, будто все в порядке. Будто главное - осветить город или устроить рождественскую деревню, или поставить рождественскую елку, или устроить концерт - тогда, когда никто не в праздничном настроении", - заявила Зурабишвили.

Она отметила, что сколько бы правящая партия "Грузинская мечта" не закрывала бы глаза на ситуацию в государстве, "она не может изменить эту реальность, а реальность - это то, что перед нами, то, что мы все видим, чувствуем и что нам предстоит исправить - это кризис".

Издание отмечает, что пока все еще непонятно, как Зурабишвили собирается действовать 29 декабря - за два дня до Нового года "Грузинская мечта" назначила инаугурацию нового президента.

Однако Зурабишвили заявила, что если до 29 декабря соглашение с "Грузинской мечтой" о новых парламентских выборах не будет достигнуто, "мы дойдем до выборов путем падения режима".

Она не пояснила, какую именно форму "падения режима" имеет в виду, но вновь заявила, что не намерена складывать свои полномочия как президент.