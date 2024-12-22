Премьер Грузии пригрозил президенту тюрьмой, если та останется на посту
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что президенту Саломе Зурабишвили придется уйти с должности после окончания каденции. Он пригрозил ей тюрьмой в случае неповиновения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Кобахидзе, которое цитирует Sova.
Он заявил, что Зурабишвили "не осталось и недели" на посту президента Грузии, поэтому премьер "порекомендовал" ей не встречаться с оппозицией и воздержаться от объявления новых парламентских выборов.
"Правда, некоторые европейские политики и официальные лица говорят, что многое может произойти до 29 декабря (срок окончания полномочий Зурабишвили, - ред.), но я уверяю вас, что произойдет не так много", - сказал Кобахидзе.
Глава грузинского правительство пригрозил президенту на случай, если она не оставит должность.
"Посмотрим, где она продолжит жить - за решеткой или на свободе. Я думаю, у нее достаточно оснований не нарушать нормы Уголовного кодекса", - заявил он.
Ситуация в Грузии
Протесты в Грузии начались в конце октября, когда состоялись парламентские выборы. Победу одержала пророссийская партия "Грузинская мечта", которая руководит страной уже более десяти лет.
Наблюдатели фиксировали многочисленные нарушения и попытки фальсификации во время голосования. Оппозиция в Грузии отказалась признавать выборы и призвала к протестам.
14 декабря в Грузии избрали нового президента. Впервые президента выбирали не граждане, а избирательная коллегия, где большинство у "Грузинской мечты".
Победителем объявили бывшего футболиста с антизападными взглядами Михаила Кавелашвили. Он был единственным кандидатом, которого вынесла "Грузинская мечта".
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