Премьер Грузии пригрозил президенту тюрьмой, если та останется на посту

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что президенту Саломе Зурабишвили придется уйти с должности после окончания каденции. Он пригрозил ей тюрьмой в случае неповиновения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Кобахидзе, которое цитирует Sova .

Он заявил, что Зурабишвили "не осталось и недели" на посту президента Грузии, поэтому премьер "порекомендовал" ей не встречаться с оппозицией и воздержаться от объявления новых парламентских выборов.

"Правда, некоторые европейские политики и официальные лица говорят, что многое может произойти до 29 декабря (срок окончания полномочий Зурабишвили, - ред.), но я уверяю вас, что произойдет не так много", - сказал Кобахидзе.

Глава грузинского правительство пригрозил президенту на случай, если она не оставит должность.

"Посмотрим, где она продолжит жить - за решеткой или на свободе. Я думаю, у нее достаточно оснований не нарушать нормы Уголовного кодекса", - заявил он.