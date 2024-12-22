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Премьер Грузии пригрозил президенту тюрьмой, если та останется на посту

Тбилиси, Воскресенье 22 декабря 2024 13:24
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Премьер Грузии пригрозил президенту тюрьмой, если та останется на посту Фото: премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что президенту Саломе Зурабишвили придется уйти с должности после окончания каденции. Он пригрозил ей тюрьмой в случае неповиновения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Кобахидзе, которое цитирует Sova.

Он заявил, что Зурабишвили "не осталось и недели" на посту президента Грузии, поэтому премьер "порекомендовал" ей не встречаться с оппозицией и воздержаться от объявления новых парламентских выборов.

"Правда, некоторые европейские политики и официальные лица говорят, что многое может произойти до 29 декабря (срок окончания полномочий Зурабишвили, - ред.), но я уверяю вас, что произойдет не так много", - сказал Кобахидзе.

Глава грузинского правительство пригрозил президенту на случай, если она не оставит должность.

"Посмотрим, где она продолжит жить - за решеткой или на свободе. Я думаю, у нее достаточно оснований не нарушать нормы Уголовного кодекса", - заявил он.

Ситуация в Грузии

Протесты в Грузии начались в конце октября, когда состоялись парламентские выборы. Победу одержала пророссийская партия "Грузинская мечта", которая руководит страной уже более десяти лет.

Наблюдатели фиксировали многочисленные нарушения и попытки фальсификации во время голосования. Оппозиция в Грузии отказалась признавать выборы и призвала к протестам.

14 декабря в Грузии избрали нового президента. Впервые президента выбирали не граждане, а избирательная коллегия, где большинство у "Грузинской мечты".

Победителем объявили бывшего футболиста с антизападными взглядами Михаила Кавелашвили. Он был единственным кандидатом, которого вынесла "Грузинская мечта".

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