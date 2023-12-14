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Остается в СИЗО. Шуфричу продлили меру пресечения

Киев, Четверг 14 декабря 2023 16:58
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Остается в СИЗО. Шуфричу продлили меру пресечения Фото: Нестор Шуфрич (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко, Юлия Акимова

Суд продлил меру пресечения для народного депутата от запрещенной ОПЗЖ Нестора Шуфрича. Он остается в СИЗО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Печерский районный суд Киева продлил меру пресечения Шуфричу в виде содержания под стражей.

Таким образом нардеп пробудет в следственном изоляторе еще по меньшей мере до 9 февраля 2024 года.

Адвокаты парламентария, подозреваемого в государственной измене, заявили, что будут подавать апелляцию.

Дело Шуфрича

Напомним, в 2019 году Нестор Шуфрич был избран народным депутатом от уже запрещенной в Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь".

Осенью 2023 года нардепу Нестору Шуфричу объявили подозрение в государственной измене. В ходе обысков у пророссийского депутата обнаружили георгиевские ленты, медали, ордена и не только.

В декабре нардепу продлили меру пресечения в виде содержания под стражей.

Добавим, что Верховная рада сняла Шуфрича с должности главы Комитета ВР по вопросам свободы слова, но мандата его так и не лишили. Пока он остается членом парламентского комитета по свободе слова.

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