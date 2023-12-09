Стало известно, кто вместо Шуфрича возглавил Комитет ВР по свободе слова
Верховная рада избрала нового главу Комитета по свободе слова вместо Нестора Шуфрича. Его возглавил нардеп из фракции "Голос" Ярослав Юрчишин.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт парламента и народного депутата Ярослава Железняка в Telegram.
За такое решение проголосовали 247 народных депутатов. В составе парламентского комитета по свободе слова четверо нардепов:
- Ярослав Юрчишин (глава);
- Евгений Брагар (заместитель);
- Сергей Швец (секретарь);
- Нестор Шуфрич.
Что известно о Юрчишине
Ярослав Юрчишин был избран народным депутатом 9-го созыва от партии "Голос" номером 7 в списке. Является первым заместителем главы Комитета по антикоррупционной политике.
В июне 2021 года объявил о своем присоединении к вновь созданному объединению "Справедливость" и о недоверии главе фракции "Голоса". Входил в Совет общественного контроля при НАБУ в 2015-2016 годах.
Дело Шуфрича
Напомним, осенью 2023 года нардепу от запрещенной ОПЗЖ Нестору Шуфричу объявили подозрение в государственной измене. В ходе обысков у пророссийского депутата обнаружили георгиевские ленты, медали, ордена и не только.
В декабре нардепу продлили меру пресечения в виде содержания от стражи.
Рада сняла Шуфрича с должности председателя Комитета ВР по свободе слова, но мандата его так и не лишили.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.