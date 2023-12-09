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Стало известно, кто вместо Шуфрича возглавил Комитет ВР по свободе слова

Киев, Суббота 09 декабря 2023 12:42
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Стало известно, кто вместо Шуфрича возглавил Комитет ВР по свободе слова Фото: нардеп Ярослав Юрчишин (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Верховная рада избрала нового главу Комитета по свободе слова вместо Нестора Шуфрича. Его возглавил нардеп из фракции "Голос" Ярослав Юрчишин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт парламента и народного депутата Ярослава Железняка в Telegram.

За такое решение проголосовали 247 народных депутатов. В составе парламентского комитета по свободе слова четверо нардепов:

  • Ярослав Юрчишин (глава);
  • Евгений Брагар (заместитель);
  • Сергей Швец (секретарь);
  • Нестор Шуфрич.

Что известно о Юрчишине

Ярослав Юрчишин был избран народным депутатом 9-го созыва от партии "Голос" номером 7 в списке. Является первым заместителем главы Комитета по антикоррупционной политике.

В июне 2021 года объявил о своем присоединении к вновь созданному объединению "Справедливость" и о недоверии главе фракции "Голоса". Входил в Совет общественного контроля при НАБУ в 2015-2016 годах.

Дело Шуфрича

Напомним, осенью 2023 года нардепу от запрещенной ОПЗЖ Нестору Шуфричу объявили подозрение в государственной измене. В ходе обысков у пророссийского депутата обнаружили георгиевские ленты, медали, ордена и не только.

В декабре нардепу продлили меру пресечения в виде содержания от стражи.

Рада сняла Шуфрича с должности председателя Комитета ВР по свободе слова, но мандата его так и не лишили.

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Нестор Шуфрич Верховная рада
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