Шуфричу продлили арест до середины декабря

Суд в Киеве сегодня, 10 ноября, продлил меру пресечения пророссийскому народному депутату Нестору Шуфричу в виде содержания под стражей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию судебного заседания.

Согласно решению Печерского районного суда Киева, экс-нардепа запрещенной партии ОПЗЖ оставят под арестом до 15 декабря.

Отметим, что перед этим, 11 октября, Киевский апелляционный суд решил оставить в силе меру пресечения Шуфричу в виде содержания под стражей. Добавим также, что ранее решением Печерского райсуда столицы от 15 сентября политик был арестован на два месяца, и возможность внесения залога не была предусмотрена.

Дело Шуфрича

Напомним, 15 сентября утром к нардепу Нестору Шуфричу с обысками пришли сотрудники СБУ. У пророссийского народного депутата дома нашли георгиевские ленты, медали, ордена, а также коллекцию российских кителей и советских документов.

Также, как сообщали источники РБК-Украина, у парламентария обнаружили документ со схемой “автономии” для Донецкой и Луганской областей.

Позже правоохранители сообщили Шуфричу о подозрении в государственной измене. По информации СБУ, он работал на агента ФСБ и бывшего секретаря СНБО Владимира Сивковича, который координировал агентурную сеть россиян в Украине.

Примечательно, что спустя месяц после задержания Шуфрича мандата его так и не лишили.

Более детально о скандальном нардепе можете узнать в материале РБК-Украина.