Все остается возможным. В парламенте Франции не исключают отправку войск в Украину

Во время пресс-брифинга в Одессе Брон-Пиве прокомментировала предыдущие заявления французского президента Эммануэля Макрона и заявила, что все остается возможным.

"В своем заявлении президент республики сказал, что не исключает ничего априори. В той позиции, которую Франция демонстрировала, демонстрирует и будет демонстрировать до конца войны, до самой победы ничего не является исключительным, все остается возможным. Я не буду дополнительно интерпретировать слова президента, эта позиция достаточно понятна", - подчеркнула она.