Все залишається можливим. У парламенті Франції не відкидають відправку військ в Україну

Під час пресбрифінгу в Одесі Брон-Піве прокоментувала попередні заяви французького президента Еммануеля Макрона та заявила, що все залишається можливим.

"У своїй заяві президент республіки сказав, що не виключає нічого апріорі. В тій позиції, яку Франція демонструвала, демонструє і демонструватиме до кінця війни, до самої перемоги нічого не є виключним, все залишається можливим. Я не буду додатково інтерпретувати слова президента, ця позиція достатньо зрозуміла", - наголосила вона.